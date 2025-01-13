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Роспотребнадзор: «Метапневмовирусом ежегодно болеют в РТ, в 2024 году было 226 случаев»
В 2024 году в Татарстане выявили 226 случаев метапневмовируса. Этот вирус является типичной для сезона ОРВИ и гриппа инфекцией в Татарстане. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
«Существует более 200 разновидностей респираторных вирусов. Метапневмовирус не является новым вирусом и ежегодно циркулирует среди населения республики в эпидемический сезон гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. В республике в 2024 году выявлено 226 метапневмовирусов», – отметили в ведомстве.
При этом симптомы, вызванные метапневмовирусами, практически не отличаются от других ОРВИ. Защититься от заражения метапневмовирусами помогут меры профилактики, эффективные для других инфекций, гриппа и коронавируса, заявили в ведомстве.
Санитарные врачи советуют регулярно и тщательно мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест, а также перед едой. Нужно стараться соблюдать дистанцию не менее одного метра между людьми, находясь в общественных местах, избегать контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций, регулярно убираться и проводить дезинфекцию помещений и поверхностей дома и на рабочем месте, не прикасаться грязными руками к лицу, регулярно проветривать помещения, использовать медицинские маски в общественных местах. Кроме того, важно оставаться дома при первых симптомах заболевания и как можно скорее обратиться к врачу.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), угрозы пандемии метапневмовирусной инфекции в мире сейчас нет, ситуация не требует объявления чрезвычайного положения в сфере общественного здравоохранения.
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