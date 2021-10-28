Роспотребнадзор: Медицинская маска снижает риск заражения Covid-19 на 34%

Медицинские маски эффективно защищают от вируса и позволяют остановить его распространение в обществе. Об этом РИА Новости сказала заведующая лабораторией молекулярной диагностики эпидемиологии инфекций дыхательных путей ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

Исследования, как отметила Яцышина, показывают, что при использовании маски риск заражения респираторными инфекциями снижается в 1,5 раза. Так, вероятность заболевания респираторными инфекциями снижается на 50%, на 34% — вероятность заболевания Covid-19. При этом для защиты нужно использовать именно медицинские маски, которые состоят из трех слоев.

Исследование было проведено в 26 российских регионах — специалисты провели скрининг 11 тыс. здоровых лиц без симптомов ОРВИ на наличие у них Covid-19 и других возбудителей респираторных инфекций. У некоторых людей, которые не знали о своем заражении, был обнаружен SARS-CoV-2 в очень высокой концентрации. Поэтому, подчеркнула Яцышина, маску должны использовать все и во всех общественных местах.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 1 ноября. Инициативу поддержал Президент страны Владимир Путин.