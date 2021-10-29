Роспотребнадзор: Лишь 1% случаев коронавируса завозные

В России выявлено очень мало завозных случаев Covid-19, в большинстве заражение идет внутри страны, подчеркнула в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — объяснила специалист.

Для борьбы с распространением коронавируса завтра в России начнутся нерабочие дни, вводящиеся по указу Президента РФ Владимира Путина. Однако в некоторых регионах, в том числе в Татарстане, ограничения планируется продлить и после 7 ноября — до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.