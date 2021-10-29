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Ру Тат
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Здоровье
29 октября 2021  22:18

Роспотребнадзор: Лишь 1% случаев коронавируса завозные

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В России выявлено очень мало завозных случаев Covid-19, в большинстве заражение идет внутри страны, подчеркнула в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», — объяснила специалист. 

Для борьбы с распространением коронавируса завтра в России начнутся нерабочие дни, вводящиеся по указу Президента РФ Владимира Путина. Однако в некоторых регионах, в том числе в Татарстане, ограничения планируется продлить и после 7 ноября — до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

#роспотребнадзор #заражение #Коронавирус
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