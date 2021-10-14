Роспотребнадзор: Коллективного иска от пострадавших в Eclair нет, обратились лишь пятеро

Коллективный иск от имени пострадавших в казанском кафе Eclair не подан по причине того, что не набралось 20 заявлений от пострадавших. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«Управление Роспотребнадзора по РТ по ситуации с пострадавшими в кафе Eclair сообщает. С первого дня мы были на связи со всеми пострадавшими. Коллективный иск не подан, поскольку не набралось 20 заявлений. Права 5 граждан будут нами защищены в суде», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сентябре двадцать посетителей кондитерской Eclair обратились за помощью к врачам с симптомами кишечной инфекции. 14 человек госпитализированы. По данным Управления Роспотребнадзора РТ, у них подтвержден сальмонеллез. Инфекция была обнаружена у повара кондитерской. Кроме того, в Eclair сотрудники надзорного ведомства обнаружили и другие нарушения санитарных правил.