Роспотребнадзор допустил возможность заболевания Covid-19 после вакцинации

Получивший прививку от коронавируса может заболеть Covid-19, но сама вакцина не может привести к такому результату. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Описаны такие случаи (заражения коронавирусом после вакцинации — прим. Т-и). При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что вакцина против Covid-19 не может дать положительный результат при ПЦР-тестировании. Дело в том, что оно позволяет узнать именно о наличии активного заболевания, а не о наличии антител, уточнили специалисты ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин начал стимулировать горожан участвовать в прививочной кампании. О необходимости вакцинации от Covid-19 для победы над эпидемией неоднократно напоминал Президент РФ Владимир Путин. По его оценке, для этого иммунными к заболеванию должны стать 60% россиян.