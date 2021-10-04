Роспотребнадзор: Дополнительные covid-ограничения на массовые мероприятия не вводились

Никаких дополнительных covid-ограничений на массовые мероприятия в России не вводилось. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что порядок действий определен постановлением главного санитарного врача России от 7 июля 2021 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с Covid-19 сказала, что в стране отменены массовые мероприятия в связи с ухудшением эпидситуации.