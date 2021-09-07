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Ру Тат
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7 сентября 2021  07:33

Роспотребнадзор: До сих пор не выявлены характерные только для коронавируса симптомы

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До сих пор врачи не выявили симптомов, характерных только для коронавируса Covid-19 и не встречающихся при других ОРВИ. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Симптомов, присущих исключительно Covid-19 и не встречающихся при других острых респираторных инфекциях, до сих пор не выявлено», — приводит слова специалиста РИА Новости.

В частности, по словам врача, 78% пациентов жалуются на повышение температуры тела, 57% — на кашель. Вместе с тем более чем у половины больных температура не превышает 38 градусов.

Вызванные общей интоксикацией симптомы (боли в мышцах и суставах, головная боль и слабость) отмечаются у 15–40% больных, проблемы с желудочно-кишечным трактом (диарея, тошнота, рвота) — примерно у 20%, добавила медик.

Пшеничная также упомянула такое распространенное последствие инфекции, как различная сыпь на кожных покровах (впрочем, она может быть вызвана лекарствами или обострением хронических заболеваний). При этом заложенность носа, ушей, першение в горле и конъюнктивит встречаются относительно редко, уточнила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россию ожидает четвертая по счету волна коронавируса Covid-19.

#Коронавирус
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