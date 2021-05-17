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Ру Тат
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17 мая 2021  21:40
Эльвира Мухаметдинова

Роспотребнадзор Челнов уличил в нарушении «антиковидных» мер один магазин и 79 туристов

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В Набережных Челнах продолжаются проверки мест массового скопления людей. В ходе них нарушения эпидемиологического режима были выявлены в известной торговой сети, сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

В магазине «Магнит» на Сармановском тракте специалисты надзорного ведомства увидели продавцов, работавших со спущенными масками и без перчаток. Покупатели не соблюдали социальную дистанцию, не использовали маски, а при входе не обрабатывали руки, потому что нечем было — антисептики отсутствовали.

Кроме того, с началом отпускного сезона стало больше нарушителей среди отдохнувших за рубежом. «79 туристов, вернувшихся в город, не сделали ПЦР-тест на коронавирус в установленные сроки. Все привлечены к административной ответственности», — сообщила Нафигуллина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Набережных Челнов пригрозил увольнением руководителям бюджетных структур за провал организации вакцинации от Covid-19.

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