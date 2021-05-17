Мэр Челнов пригрозил главам муниципальных структур увольнением за провал вакцинации

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев пригрозил руководителям муниципальных учреждений и предприятий непродлением трудовых контрактов за пассивность при организации вакцинации трудовых коллективов от коронавируса Covid-19. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии.

В Набережных Челнах коронавирусом переболели 2495 человек, 108 горожан находятся под медицинским наблюдением, включая 73 контактных, сообщил начальник Управления здравоохранения Александр Николаев.

Первый компонент вакцины против Covid-19 получили 37 724 человека, второй — 30 611. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы в Челнах привились не менее 247 тыс. горожан.

На вопрос главы города Наиля Магдеева о том, достаточно ли вакцины в городе, Николаев сообщил, что 5 тыс. доз в запасе есть.

«На днях встречались с руководителями городских учреждений и предприятий, говорили в том числе и о вакцинации от коронавирусной инфекции. И у меня возникло ощущение, что часть руководителей чего-то ждет. Чего ждет, интересно? Нового всплеска пандемии? Хотите, чтобы ваш коллектив ушел на больничный? Или более тяжелых последствий? У многих из вас работа связана с большим количеством контактов. А значит, ваши работники находятся в зоне риска. Неужели прошлый год ничему не научил?» — возмутился мэр Автограда.

Магдеев предупредил: если при анализе эпидемиологической ситуации количество заболевших Covid-19 на каком-то из городских предприятии окажется чрезмерным, это даст повод задуматься о профессиональной пригодности руководителя.

«Трудовые контракты имеют свойство заканчиваться. Будут ли они продлены? Это зависит в том числе от умения начальства заботиться о здоровье подчиненных», — заключил глава города.