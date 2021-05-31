Роспотребнадзор Челнов общепиту: Подделка данных о вакцинации грозит уголовным делом

За подделку документов о вакцинации персонала на владельцев кафе и ресторанов могут возбудить уголовные дела, сообщил на деловом понедельнике глава территориального отдела Роспотребнадзора по Набережным Челнам Ильгизяр Бариев.

Как заявил главный санитарный врач Автограда, в связи с наступлением нового этапа ослабления антиковидного режима сотрудники Роспотребнадзора запускают серию проверок, чтобы убедиться в готовности бизнес-секторов к работе в новых условиях.

«Мы провели консультации с нашими коллегами из других регионов РФ с тем, чтобы понять, с какими сложностями можем столкнуться после снятия ограничений. Выяснилось, что российские рестораторы порой предоставляют проверяющим ненастоящие документы о вакцинации своего персонала. Сразу хочу предупредить: такие фокусы не пройдут. Все данные о вакцинации граждан заносятся в федеральный реестр. И проверить, сделал ли тот или иной человек прививки, не составляет никакого труда. А последствия фальсификации данных для управленцев могут более чем печальными: к ним будут применяться различные меры воздействия — вплоть до возбуждения уголовного дела», — отметил Бариев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане разрешат работать заведениям общепита с полуночи до 6 часов утра при условии, что все сотрудники привились от Covid-19. Исключение составляют те граждане, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации (при наличии медицинского заключения).