Роспотребнадзор будет судиться с IKEA – от компании требуют возобновить работу в РФ

Роспотребнадзор объявил о вступлении в процесс против шведской компании IKEA, покидающий российский рынок. От компании, в частности, требуют частично возобновить работу в РФ.

Российские юридические лица, действующие от имени зарубежных брендов, несут ответственность перед своими клиентами в качестве изготовителей, импортеров или продавцов по закону «О защите прав потребителей», пояснили в ведомстве.

«Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей.Роспотребнадзор намерен использовать весь доступный правовой инструментарий для защиты прав и законных интересов российских граждан», – говорится в сообщении.

Иск в суд на IKEA подала «Общественная потребительская инициатива», по мнению которой компания нарушила права потребителей. В иске от компании требуют частично возобновить импорт и производство товаров в РФ.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что россияне вновь не могут принять участие в финальной онлайн-распродаже товаров на сайте IKEA. Планируется, что возможность покупок откроется только после выходных.