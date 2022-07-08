IKEA вновь приостановила онлайн-продажи на сайте

Россияне вновь не могут купить товары на сайте IKEA. Планируется, что возможность онлайн-покупок вновь откроется только после выходных, сообщает ретейлер.

«Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте», — говорится в заявлении.

Сегодня продажи уже прерывались на некоторое время из-за обработки принятых заказов, однако затем работа сайта вновь восстановилась.

Напомним, что компания объявила начало продажи остатков товаров 5 июля, однако из-за сбоя на сайте она была перенесена.

После этого IKEA уходит с российского рынка. Причиной стало проведение специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.