Роспотребнадзор Башкирии: Оснований для введения жестких ограничений из-за Covid-19 нет

В Башкортостане, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом Covid-19, не планируют применять жесткие ограничительные меры либо вводить обязательную вакцинацию. Об этом сегодня на брифинге заявила руководитель Роспотребнадзора по республике Анна Казак, сообщает ИА «Башинформ».

Анна Казак отметила напряженную ситуацию с коронавирусом в Москве и Московской области, которые уже ввели некоторые ограничительные меры и обязали привить не менее 60% сотрудников ряда предприятий. Главный санитарный врач республики отметила, что в связи с высокой сезонной миграцией населения в Башкирии необходимо предпринять «превентивные, профилактические меры».

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин в свою очередь подчеркнул, что единственный способ остановить распространение заболеваемости — это проведение вакцинации и создание коллективного иммунитета. Он также сообщил, что в республике имеется достаточный запас вакцин.

По данным, которые привел министр, на 17 июня Башкортостан уже получил 464 640 доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Первым компонентом привиты 411 522 жителя республики, вторым компонентом — 336 133 человека.

Забелин также добавил, что в каждом районе Башкирии планируется открытие мобильных пунктов вакцинации.