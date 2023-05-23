Роспотребнадзор: 60% лагерей Татарстана провели санобработки от насекомых и грызунов

На сегодняшний день 87% пришкольных и 20% загородных лагерей Татарстана получили санитарно-эпидемиологические заключения Росприроднадзора по РТ. Разрешения не выдаются учреждениям, которые не провели санитарные обработки. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на брифинге в Казани.

«Большое внимание уделяется при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений обработкам против грызунов и насекомых, это территории, где находятся постройки и прилегающие к ним. На сегодня 60% обработок уже проведено. Наши проверки будут проводиться во время всей летней оздоровительных кампаний. Дважды мы охватим проверками загородные лагеря и однократно будут проверены пришкольные лагеря», — сказала она.

Кроме этого, организован контроль за работой 27 операторов питания, которые предоставляют услуги в летних оздоровительных организациях, будут проведены плановые выездные проверки. В этом году также действуют некоторые ограничения по ковиду. Будут проведены обязательные обследования персонала не менее чем за два дня до начала работы.

Авдонина также сообщила, что в этом году в Татарстане было зарегистрировано 57 случаев кори, в 24 случаях из них заболели дети. Во всех случаях люди не были привиты. Поэтому уделяется внимание наличию прививок как у детей — участников летних смен, так и персонала.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на организацию летнего детского отдыха в Татарстане выделят более 2 млрд рублей.