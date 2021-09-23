Рособрнадзор прояснил вопрос введения новых обязательных ЕГЭ

В ближайшей перспективе в России не планируется вводить новые обязательные ЕГЭ по литературе и другим предметам в добавление к уже существующим экзаменам по русскому языку и математике. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора, передает РИА Новости.

«Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается», — подчеркнули в ведомстве, заметив, что подобные предложения поступают каждый год.

Кроме того, в Рособрнадзоре напомнили о такой форме проверки общих речевых компетенций выпускника, выявления уровня его речевой культуры, оценки умения рассуждать и аргументировать свою позицию, как итоговое сочинение.

Соответственно, специалисты ведомства убеждены, что увеличеник числа обязательных учебных предметов государственной итоговой аттестации должно рассматриваться «в плоскости целесообразности и необходимости для удовлетворения запросов общества и государства».

Группа депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе. Проект документа также предусматривает введение обязательного экзамена по литературе (устного или письменного) и устной части при проведении единого госэкзамена по истории и обществознанию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рособрнадзор предупредил о последствиях отказа от ЕГЭ для качества образования.