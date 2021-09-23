Рособрнадзор: Отказ от ЕГЭ может привести к ухудшению качества образования

Полный отказ от Единого государственного экзамена как формы аттестации выпускников школ может привести к ухудшению качества образования. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным <…> это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — приводит объяснение позиции ведомства РИА Новости.

Кроме того, в Рособрнадзоре напомнили, что ЕГЭ в качестве вступительного экзамена подтвердил свою востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Ранее группа депутатов Государственной Думы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о прохождении ЕГЭ на добровольной основе с возможностью сдать выпускные экзамены в другой форме.

У жителей Татарстана сейчас есть возможность направить вопросы о проведении ОГЭ и ЕГЭ руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, о чем сообщало ИА «Татар-информ».