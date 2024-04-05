Рособрнадзор подготовил проект нового расписания ЕГЭ с учетом пересдач

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект совместного приказа, утверждающий новое расписание Единого государственного экзамена 2024 года с учетом возможности пересдать один из предметов до конца приемной кампании. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа, в четверг 4 июля у выпускников будет возможность пересдать письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам (английскому, испанскому, китайскому, немецкому, французскому) информатику, обществознание, русский язык, физику и химию.

На пятницу 5 июля намечена пересдача биологии, географии, математики базового и профильного уровня, устной части экзамена по иностранным языкам, истории и литературы.

В пояснительной записке отмечается, что проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений

‎по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Новация должна предоставить выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи утвердят до конца апреля.