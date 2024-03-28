Новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи утвердят до конца апреля

Новое расписание единого госэкзамена, учитывая введение возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании, утвердят до конца апреля. Как сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сейчас идет доработка с регионами и согласования даты и времени ЕГЭ.

«Я думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание», - цитирует спикера ТАСС.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Музаев позже сказал, что такая возможность появится у 11-классников уже в 2024 году. Для этого в Рособрнадзоре прорабатываются изменения в расписание и порядке проведения единого госэкзамена.