news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 марта 2024 11:37

Новое расписание ЕГЭ с учетом возможности пересдачи утвердят до конца апреля

Скопировать ссылку

Новое расписание единого госэкзамена, учитывая введение возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании, утвердят до конца апреля. Как сказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, сейчас идет доработка с регионами и согласования даты и времени ЕГЭ.

«Я думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание», - цитирует спикера ТАСС.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил дать возможность выпускникам школ пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании. Музаев позже сказал, что такая возможность появится у 11-классников уже в 2024 году. Для этого в Рособрнадзоре прорабатываются изменения в расписание и порядке проведения единого госэкзамена.

#расписание #сдача егэ
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2