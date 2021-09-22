Татарстанцы могут направить вопросы о проведении ОГЭ и ЕГЭ руководителю Рособрнадзора

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев 14 октября проведет Всероссийскую встречу с родителями, на которой расскажет о проведении ОГЭ и ЕГЭ. Родители школьников уже могут направить интересующие их вопросы, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ, международных и национальных исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, новой системы аккредитации вузов и других актуальных тем», – говорится в сообщении.

Задать вопросы можно на странице Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте» или отправить по электронной почте (ege@obrnadzor.gov.ru). Вопросы принимаются также в форме видеообращения.

Ответы на самые популярные и интересные вопросы будут даны во время встречи. Кроме того, планируются прямые подключения из регионов России.

Увидеть встречу в прямом эфире можно будет в сообществах Рособрнадзора в социальных сетях.