Рособрнадзор: Отказ от Болонской системы должен быть поэтапным

Отказ от Болонской системы образования должен быть поэтапным, чтобы от него не пострадали студенты. Выпускников школ также необходимо предупредить об изменениях заранее — как минимум за два года. Таким мнением с ТАСС поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Те заявления, что мы видим и слышим, и министр (глава Минобрнауки Валерий Фальков — прим. Т-и) говорил, что поэтапный переход [планируется], иначе никак. Здесь главное — снова не наделать ошибок, которые приведут, в первую очередь, к тому, что пострадают от этого у нас студенты, качество знаний и так далее», — подчеркнул он.

По его словам, школьников необходимо заранее предупредить обо всех изменениях в правилах поступления и обучения. «Мы все время акцентируем внимание, что выпускники хотя бы за два года, заблаговременно должны быть ознакомлены с нововведениями, новыми правилами», — отметил руководитель ведомства.

Ранее стало известно, что Минобрнауки подтвердило отказ от Болонской системы образования и решило создать собственную, национальную. Глава ведомства Валерий Фальков подчеркнул, что система, действующая с 2003 года, уже стала «прожитым этапом», поэтому России необходимо двигаться дальше.