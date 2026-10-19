Рособрнадзор объявил предостережение казанскому вузу

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем российским вузам, в том числе Казанскому институту предпринимательства и права. Об этом сообщается в канале ведомства в «Максе».

Отмечается, что в Казанском институте предпринимательства и права образовательные программы не разрабатываются и не утверждаются самостоятельно. Кроме того, воспитательная работа со студентами не ведется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана.

Предостережения также получили Балтийская академия туризма и предпринимательства, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова.

Балтийской академии замечания вынесли из-за отсутствия на официальном сайте календарных планов воспитательной работы для программ бакалавриата «Менеджмент» и «Туризм», а также подраздела об организации питания в образовательной организации.

Арктический государственный агротехнологический университет использовал локальные нормативные акты, регулирующие образовательные отношения, которые были разработаны на основе утративших силу нормативных правовых актов.

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова получил предостережение за отказ в зачислении абитуриента, который прошел конкурсный отбор в пределах установленного количества мест и заключил договор на платное обучение до окончания срока заключения таких договоров.

Сведения о предостережениях внесены в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.