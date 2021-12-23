Рособрнадзор не планирует упрощать ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

Содержание и уровень сложности Единого государственного экзамена в 2022 году из-за продолжающейся пандемии коронавируса Covid-19 упрощать не планируется. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить <…>, содержание мы и в тот раз (в 2021 году — прим. Т-и) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию», — подчеркнул Музаев.

При этом глава Рособрнадзора уточнил, что в ведомстве не видят предпосылок к отмене ЕГЭ по базовой математике в 2022 году из-за пандемии. В 2021-м ЕГЭ по базовой математике был отменен, профильную математику сдавали те, кому этот экзамен был необходим для поступления в вуз.

Кроме того, требовать результаты ПЦР-тестов на коронавирус от участников ЕГЭ в 2022 году не предполагается. «Нет таких планов. Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде», — заметил Музаев.

Помимо прочего, по мнению главы Рособрнадзора, среди работников сферы образования меньше всего антиваксеров. В связи с этим он предположил, что почти у всех учителей есть иммунитет к коронавирусу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год.