Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год

Минпросвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на следующий год, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

«Проведение ЕГЭ разделено на три периода – досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (с 5 по 20 сентября)», – говорится в сообщении.

Основной период начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня. Так, ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

Кроме того, единый государственный экзамен по профильной и базовой математике тоже пройдет в разные дни – 2 и 3 июня соответственно. 6 июня состоятся экзамены по истории и физике, 9 июня – по обществознанию, 14 июня – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В дополнительный период ЕГЭ можно будет сдать только по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) тем выпускникам, которые не получили аттестат.

Проведение основного государственного экзамена также разделено на три периода. В частности, досрочный период ОГЭ пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной – с 20 мая по 2 июля и дополнительный – с 5 по 15 сентября.