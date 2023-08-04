Путин подписал закон о запрете на выезд призывника со дня направления повестки

В России гражданам, подлежащим воинскому учету, запретили выезжать из страны в период направления повестки по месту работы или учебы и до явки в военкомат. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин.

Если раньше запрет на выезд действовал с момента, когда повестка считалась врученной, то сейчас он будет действовать со дня направления документа, которым уведомляют о необходимости прибыть в военкомат.

Кроме того, новация запрещает россиянам со дня, когда повестка будет размещена в реестре вручения повесток, покидать страну.

Решение об отмене ограничений формируется автоматически в реестре воинского учета и подписывается в день явки призывника или подтверждения уважительных причин неявки.

Ранее сообщалось, что Кабмин России утвердил новый порядок формирования и направления повесток.