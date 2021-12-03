Росмолодежь оценила работу проектного офиса молодежного сотрудничества России и ОИС в РТ

Проектный офис международного молодежного сотрудничества по направлению «Россия — ОИС» успешно работает уже почти год. Проведен ряд крупных мероприятий с молодежью из разных стран. Таким мнением поделился замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов.

«Проектный офис работает уже около года и показывает хорошие результаты. Уже проведены порядка десяти крупных мероприятий с участием молодежи из разных стран, у которых осталось приятное впечатление о России, а также они почерпнули новые формы работы с молодыми людьми», — сказал Платонов на брифинге в ТАСС.

В качестве примера он привел международный фестиваль мусульманской культуры, где была организована огромная площадка для творчества. На нем участники погрузились в многообразие культур, традиций и интересных проектов.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы исламского мира на 2022 год. По этому поводу в городе пройдет ряд международных мероприятий с участием представителей стран — членов Организации исламского сотрудничества.