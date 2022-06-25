«Роскосмос» заявил о начале серийного производства ракет «Сармат»

На предприятиях «Роскосмоса» стартовало серийное производство ракет «Сармат». Ожидается, что первый полк встанет на боевое дежурство в Красноярском крае уже в этом году, рассказал директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре, Красноярском крае, на боевое дежурство», — сообщил он в эфире телеканала «Россия-24».

Кроме того, по его данным, «Роскосмос» ведет подготовку ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата».

Ранее Президент России Владимир Путин объявил, что уже в конце текущего года на боевое дежурство в России встанет тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».