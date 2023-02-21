©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Роскосмос» заявил, что повреждения «Прогресса МС-21» вызваны внешним воздействием
Согласно предварительным выводам, повреждение корабля «Прогресс МС-21» были вызваны внешним воздействием. Об этом «Роскосмос» написал в своем телеграм-канале.
«По предварительным данным РКК „Энергия“ „Прогресс МС-21“, как и ранее „Союз МС-22“, подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей», — отмечается в сообщении.
Чтобы исключить версию о том, что утечка была вызвана браком при производстве, РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет. Анализ информации еще продолжается, на Земле проведут несколько экспериментов для имитации повреждения.
Также было принято решение о запуске 24 февраля беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС. Он должен заменить аварийный «Союз МС-22» и вернуть на Землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.
11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, из-за которой разгерметизировался контур корабля. На его борту находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. В декабре 2022 года на корабле «Союз МС-22» произошла аналогичная ситуация, основной причиной называют предполагаемое попадание микрометеорита или космического мусора.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»