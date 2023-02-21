«Роскосмос» заявил, что повреждения «Прогресса МС-21» вызваны внешним воздействием

Согласно предварительным выводам, повреждение корабля «Прогресс МС-21» были вызваны внешним воздействием. Об этом «Роскосмос» написал в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным РКК „Энергия“ „Прогресс МС-21“, как и ранее „Союз МС-22“, подвергся внешнему воздействию. Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей», — отмечается в сообщении.

Фото: телеграм-канал «Роскосмоса»

Чтобы исключить версию о том, что утечка была вызвана браком при производстве, РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет. Анализ информации еще продолжается, на Земле проведут несколько экспериментов для имитации повреждения.

Также было принято решение о запуске 24 февраля беспилотного корабля «Союз МС-23» к МКС. Он должен заменить аварийный «Союз МС-22» и вернуть на Землю космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.

11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, из-за которой разгерметизировался контур корабля. На его борту находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование. В декабре 2022 года на корабле «Союз МС-22» произошла аналогичная ситуация, основной причиной называют предполагаемое попадание микрометеорита или космического мусора.