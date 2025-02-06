Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов

Дмитрий Баканов

Фото: пресс-служба Минтранса РФ

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Вместо него госкорпорацию возглавил Дмитрий Баканов.

Соответствующие указы подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Юрий Борисов руководил Роскосмосом с 15 июля 2022 года. До этого он четыре года работал вице-премьером РФ, курируя вопросы оборонно-промышленного комплекса.

Дмитрий Владимирович Баканов с 2012 по 2019 год был президентом АО «Спутниковая система «Гонец» – единого оператора Роскосмоса по системам связи, вещания и ретрансляции. С 2019 по 2021 год работал директором Департамента цифрового развития Минтранса РФ. Некоторое время занимал пост руководителя Почтовой логистической компании, входящей в группу компаний «Почта России». С апреля 2022 года – заместитель министра транспорта РФ.

Upd. (10.20): РБК со ссылкой на источник пишет, что решение о смене руководителя Роскосмоса было принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве. Он строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

По словам собеседника издания, растет стоимость строительства, меняется распределение территорий, а это значит, что «встает вопрос будущих эксплуатационных расходов».