Роскосмос вместо Юрия Борисова возглавил Дмитрий Баканов
Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Вместо него госкорпорацию возглавил Дмитрий Баканов.
Соответствующие указы подписал Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Юрий Борисов руководил Роскосмосом с 15 июля 2022 года. До этого он четыре года работал вице-премьером РФ, курируя вопросы оборонно-промышленного комплекса.
Upd. (10.20): РБК со ссылкой на источник пишет, что решение о смене руководителя Роскосмоса было принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве. Он строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.
По словам собеседника издания, растет стоимость строительства, меняется распределение территорий, а это значит, что «встает вопрос будущих эксплуатационных расходов».