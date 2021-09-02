Роскосмос планирует через 5–6 лет начать развертывание новой орбитальной станции

Развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется начать через пять — шесть лет. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

Выступая на просветительском марафоне «Новое знание», руководитель госкорпорации рассказал, что в качестве базы для новой орбитальной станции будет использован Научно-энергетический модуль (НЭМ).

«Это уже совершенно новое поколение орбитальных модулей. У новой станции будет открытая архитектура, и подобные модули в случае выхода ресурса будут заменять друг друга», — пояснил Рогозин.

Федеральный просветительский форум «Новое знание» проходит с 1 по 3 сентября в смешанном формате. Площадками для проведения лекций, дебатов и дискуссий в этом году стали шесть городов России, в каждом из которых проходят лекции, дискуссии и дебаты на одну из тем.

Высокотехнологичный город Иннополис также принял участие в проведении трехдневного форума на тему «Цифровой мир и медиа», о чем сообщало ИА «Татар-информ».