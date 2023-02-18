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«Роскосмос» отложил сведение «Прогресса МС-21» с орбиты
Сведение грузового корабля «Прогресс МС-21» пока отложили. Об этом «Роскосмос» сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что после отстыковки от модуля «Поиск» МКС была проведена съемка внешней поверхности «Прогресс МС-21», в результате которой визуальных повреждений не выявили.
«Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля», – говорится в сообщении.
Всего рассматривается два варианта – стыковка грузового корабля к российскому узловому модулю «Причал» для выяснения причины разгерметизации или сведение с орбиты.
11 февраля на «Прогрессе МС-21» произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, из-за которой разгерметизировался контур корабля. На его борту находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование.
Напомним, в декабре 2022 года на корабле «Союз МС-22» произошла аналогичная ситуация, основной причиной называют предполагаемое попадание микрометеорита или космического мусора.
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