Роскосмос отказался размещать российских космонавтов на корабле США из-за рисков

«Роскосмос» отказался от размещения российских космонавтов с неисправного «Союза МС-22» на американском корабле Crew Dragon, поскольку считает предложение США рискованным. Об этом сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Его выступление опубликовано на официальном канале госкорпорации на YouTube.

«Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечет, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому с точки зрения минимизации рисков распределили экипаж так, как распределили», – рассказал Крикалев.

По его словам, экспертам потребовалось дополнительно проанализировать устойчивость и управляемость корабля, в котором по-другому будет распределен вес, и оценить риски для новых членов экипажа, которые полетят «в каких-то нештатных местах размещения». В конечном итоге был найден оптимальный, по мнению российской стороны, вариант — раcположить в Crew Dragon лишь кресло американца Фрэнка Рубио на случай возникновения внештатной ситуации, которая потребует эвакуации всего экипажа. Однако, по оценкам экспертов, такое развитие ситуации маловероятно.

Напомним, 15 декабря 2022 года произошла разгерметизация системы охлаждения корабля «Союз МС-22» после попадания микрометеорита. Российских космонавтов решили вернуть на Землю на следующем корабле — «Союзе МС-23», старт которого планируется 24 февраля. Космонавты из России Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио вернутся на нем домой в сентябре этого года.