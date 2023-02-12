Роскосмос опубликовал фото тектонического разлома после землетрясения в Турции

Появились фото тектонического разлома, образовавшегося после землетрясения на юго-востоке Турции. Снимок опубликован в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос».

Фото: телеграм-канал госкорпорации «Роскосмос»

«Как ранее сообщалось, Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что после сильнейшего землетрясения в Турции появился огромный разлом в земле глубиной 30 метров. Напомним, что жертвами стихии стали свыше 20 тыс. человек.