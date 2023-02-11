После землетрясения в Турции появился огромный разлом в земле глубиной 30 метров

В южно-восточной турецкой провинции Хатай образовался разлом длиной 200 метров и глубиной 20 метров. Он стал последствием двух крупных землетрясений магнитудой до 7,8, сообщает телеканал IHA Haber. Образовавшуюся гигантскую щель увидели и засняли с воздуха с помощью дрона.

«Местные жители рассказали, что слышали громкий взрыв при землетрясении. После землетрясений в Кахраманмараше образовалась трещина, разделяющая оливковый сад площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан района Хатай Алтынозю», – пишет издание.

Напомним, по последним данным количество погибших в результате крупных землетрясений достигло 20 тыс. 937 человек. Травмы получили 80 тыс. 88 человек. Работа по разбору завалов и спасению людей продолжается до сих пор.

До завтрашнего дня, 12 февраля, в Турции объявлен общенациональный траур.