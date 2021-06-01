АИР РТ планирует наладить партнерство с Росконгрессом в рамках проведения «KazanSummit»

На ПМЭФ-2021 Агентство инвестиционного развития РТ планирует усилить партнерские взаимоотношения с Росконгрессом, в частности для совместной организации форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила глава ведомства Талия Минуллина.

«Поскольку мы планируем партнёрство с Росконгрессом в части конгрессно-выставочной деятельности площадка Петербургского экономического форума будет также использоваться для продвижения форума «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Это будет очередной раунд переговоров с Росконгрессом по возможности достижения синергитического эффекта и новых путей взаимодействия, поскольку прежде они еще не принимали участия в организационной работе исламского саммита», - поделилась Минуллина.

Она добавила, что на ПМЭФ главной страной-гостем является Катар, которая входит в Организацию стран исламского сотрудничества — она представляет огромный интерес для развития торгово-экономических взаимоотношений с Республикой Татарстан.

«В связи с этим мы планируем презентовать наш исламский саммит на Петербургском форуме, собственно как и весь календарь мероприятий, которые пройдут в Татарстане до конца года», - заключила глава АИР РТ.