Клишас заявил, что наказаний за использование VPN-сервисов в случае их запрета не будет

В России не будут вводить наказание за использование VPN-сервисов в случае их запрета. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

«Запрет ресурсов, позволяющих обходить блокировки, возможен, но ответственности граждан за пользование такими ресурсами не будет», — пояснил сенатор.

Ранее председатель Комитета Государственной Думы Александр Хинштейн обратил внимание на то, что Роскомнадзор уже принял решение о блокировке примерно 20 популярных VPN-сервисов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что суд признал социальные сети Facebook* и Instagram* экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России.

* Социальные сети, признанные в РФ экстремистскими.