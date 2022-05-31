Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser из магазина Google Play

Роскомнадзор потребовал от американской корпорации Google удалить из своего магазина Google Play приложение Tor Browser, сославшись на решение суда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, суд признал «содержащуюся в Tor Browser информацию» запрещенной к распространению в России. Само приложение в решении суда охарактеризовано как «позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений».

Еще в начале декабря прошлого, 2021 года Роскомнадзор внес страницу браузера Tor в Единый реестр запрещенных сайтов из-за размещения сведений, обеспечивающих «работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту».

Ранее организация Tor Project заявила, что Россия является второй в мире страной по числу пользователей браузера Tor. Каждый день им пользовались более 300 тыс. жителей РФ — это примерно 15% от общего количества применяющих браузер.