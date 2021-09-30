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Ру Тат
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30 сентября 2021  08:00

Роскомнадзор планирует подать миллиардный иск к Facebook

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Роскомнадзор планирует оштрафовать Facebook за повторное неудаление запрещенных сведений. При этом сумма иска оценивается в десятую часть выручки компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в РКН, выручка Facebook в России достигает 12 млрд рублей. 4 октября ведомство вызывает представителей компании на составление протокола о нарушении российского законодательства. После этого документы будут переданы в суд, где определится сумма штрафа.

Ранее РКН пригрозило видеохостингу YouTube блокировкой за отказ снять ограничения с каналов RT DE и DFP, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#штраф #роскомнадзор #facebook фейсбук
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