Роскомнадзор планирует подать миллиардный иск к Facebook

Роскомнадзор планирует оштрафовать Facebook за повторное неудаление запрещенных сведений. При этом сумма иска оценивается в десятую часть выручки компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в РКН, выручка Facebook в России достигает 12 млрд рублей. 4 октября ведомство вызывает представителей компании на составление протокола о нарушении российского законодательства. После этого документы будут переданы в суд, где определится сумма штрафа.

Ранее РКН пригрозило видеохостингу YouTube блокировкой за отказ снять ограничения с каналов RT DE и DFP, о чем сообщало ИА «Татар-информ».