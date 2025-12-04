Роскомнадзор объявил о блокировке SnapChat в России

Американский мессенджер SnapChat заблокирован на территории России с 10 октября этого года. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, передает РИА Новости.

По информации надзорного ведомства, приложение «используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей», а также для совершения мошенничеств и иных преступлений против граждан РФ.

«<…> Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года», – уточнили в РКН.

SnapChat был основан в 2011 году, это мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Особенность платформы – удаление отправленных сообщений через определенное время (несколько секунд или 24 часа). По данным самого сервиса, в текущем, 2025 году его аудитория достигла 943 млн человек.

Ранее сегодня стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сервис FaceTime от американской корпорации Apple.