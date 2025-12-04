news_header_top
Общество 4 декабря 2025 12:29

В Роскомнадзоре сообщили об ограничении FaceTime

Роскомнадзор ограничил сервис FaceTime от американской компании Apple. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отмечают, что причиной ограничений является использование сервиса для координации и вовлечения в террористическую деятельность, а также случаи мошенничества в отношении граждан РФ.

Напомним, что FaceTime не первый сервис, активно используемый мошенниками. Ранее по этой же причине были заблокированы Instagram*, WhatsApp*, Roblox и другие.

* – сервисы компании Meta, признанной в России экстремистской

#роскомнадзор #блокировка #блокировка сайтов
