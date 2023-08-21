Роскомнадзор назвал причину сбоев в Telegram

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Проблемы с доступом и работой Telegram связаны с работой европейского дата-центра мессенджера. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает «Интерфакс».

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — объяснили в ведомстве.

Напомним, что сегодня после 20.00 в работе мессенджера произошел сбой. Неполадки отмечались как в России, так и на территории других государств.