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Роскомнадзор назвал причину сбоев в Telegram
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Фото: © «Татар-информ»
Проблемы с доступом и работой Telegram связаны с работой европейского дата-центра мессенджера. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает «Интерфакс».
«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — объяснили в ведомстве.
Напомним, что сегодня после 20.00 в работе мессенджера произошел сбой. Неполадки отмечались как в России, так и на территории других государств.
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