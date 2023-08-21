news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 21 августа 2023 22:09

Роскомнадзор назвал причину сбоев в Telegram

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Роскомнадзор назвал причину сбоев в Telegram
Фото: © «Татар-информ»

Проблемы с доступом и работой Telegram связаны с работой европейского дата-центра мессенджера. Об этом со ссылкой на Роскомнадзор сообщает «Интерфакс».

«По имеющейся информации, сервис испытывает сложности с работой его дата-центра в Европе», — объяснили в ведомстве.

Напомним, что сегодня после 20.00 в работе мессенджера произошел сбой. Неполадки отмечались как в России, так и на территории других государств.

#роскомнадзор #телеграм
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное