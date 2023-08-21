В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из разных стран жалуются на сбои в работе Telegram.

Как следует из статистики сервиса мониторинга сбоев, жалобы начали поступать после 20.00. Больше половины обращений связаны с доступом к мобильному приложению – 55%, 42% – с соединением, 3% – с проблемами в компьютерной версии.