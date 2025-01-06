Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе Рунета

Причиной наблюдавшихся сегодня в России массовых проблем в работе различных сервисов и сайтов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает ТАСС.

На данный момент, согласно информации ведомства, авария уже устранена. В частности, по данным сервиса Downdetector, к 14.00 число жалоб на работу поисковика Google резко снизилось, а к 14.45 приблизилось к уровню, существовавшему до сегодняшнего сбоя.

Массовый сбой затронул мобильные операторы, приложения банков, поисковики, социальные сети и видеохостинги, о чем сообщал «Татар-информ».