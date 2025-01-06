В России произошел сбой в работе операторов связи, соцсетей, поисковиков и банков

В России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов, банков, поисковиков, социальных сетей и видеохостингов. Это следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф».

В частности, согласно данным сайта «Сбой.рф» на 14.13, на работу видеохостинга YouTube поступило 13 413 жалоб, тогда как на работу RuTube — 328.

С проблемами столкнулись также пользователи поисковиков Google и «Яндекс», сервисов «Кинопоиск» и «НТВ-Плюс», приложений Т-Банка и Альфа-банка, соцсетей «ВКонтакте» и TikTok, связанных с геймингом Twitch, Steam, Genshin Impact и Roblox.