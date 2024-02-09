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Роскомнадзор начал проверку Duolingo на «пропаганду ЛГБТ*»
Роскомнадзор проводит проверку сервиса для изучения языков Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
«Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее журналистка Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что вопросы к сервису возникли из-за предлагаемых в процессе обучения фраз, в которых упоминаются геи и лесбиянки.
В Роскомнадзор, по словам Собчак, якобы обратилась Сибирская правозащитная группа «Радетель», с ней будто бы связались «обеспокоенные родители» из Уфы. При этом в ведомстве заявили, что подобное обращение к ним не поступало.
Duolingo — Это бесплатная платформа для изучения языков, создана в 2011 году в Соединенных Штатах. Она дает возможность бесплатно изучать более 30 языков, число пользователей превышает 500 млн.
*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября этого года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».
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