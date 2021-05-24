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Ру Тат
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24 мая 2021  07:43

Компания Google впервые подала в суд на Роскомнадзор

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Компания Google LLC подала иск к Роскомнадзору после требования надзорного ведомства заблокировать 12 ссылок на объявленный противоправным контент на видеохостинге YouTube.

«<…> 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», — пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о признании незаконными действий Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу, поясняет издание.

По данным регулятора, корпорация оспаривает требование заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на принадлежащем ей видеохостинге YouTube.

Опрошенные газетой эксперты связывают подачу иска с участившимися требованиями властей по удалению контента с сервисов Google. По их мнению, компания может планировать после вероятного проигрыша дела в России продолжить разбирательство в международных судах.

#роскомнадзор #судебный иск #youtube #google
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