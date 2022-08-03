Роскомнадзор внес AliExpress в список компаний, которые выполняют закон «о приземлении»

Роскомнадзор добавил сервис AliExpress в перечень иностранных интернет-компаний, соблюдающих закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что у интернет-магазина есть специальная форма для обращений российских граждан, организаций и личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Кроме того, AliExpress выполняет все требования о локализации персональных данных россиян, обеспечивая их хранение и обработку на территории РФ.

В российском ведомстве отметили, что компания получает денежные средства от российских юридических и физических лиц и размещает рекламу на русском языке на своем интернет-ресурсе. Суточная аудитория сайта AliExpress превышает 500 тыс. пользователей из России.

Напомним, закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории РФ» действует с 1 января 2022 года. Согласно принятому документу, владельцы иностранных IT-ресурсов, популярных среди российской аудитории, обязаны открывать официальные представительства на территории страны или же зарегистрировать российское юридическое лицо.