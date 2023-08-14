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Роскачество признало мед из Татарстана качественным и безопасным
По итогам исследования меда с ярмарок российских регионов, которое провело Роскачество, татарстанский мед признали качественным и безопасным. Кроме республики в список регионов с хорошим медом попали также Барнаул и Москва, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В Краснодаре и Орле выявили нехарактерное соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе, в Башкирии – несоответствующую органолептику и низку активность сахарозы.
Несмотря на хорошее качество меда в отдельных регионах, специалисты во всех местах отбора выявили несоответствие документов установленным требованиям. Так, к примеру, в отдельных случаях продавцы торговали не тем медом, который проходил через испытания.
Россиянам посоветовали при выборе меда ориентироваться на его цвет. Так, у цветочного меда она светло-желтая, у липового – янтарная, у гречишного – коричневая.
Напомним, на прошлой неделе Минсельхозпрод РТ сообщил, что в восьми районах Татарстана наблюдается массовая гибель пчел. Кроме того, в этом году в Татарстане планируют восстановлением пчелы типа «Татарский», подробности – по ссылке.
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