В восьми районах Татарстана зафиксирована массовая гибель пчел

В этом году массовую гибель пчел зафиксировали в восьми районах Татарстана – Тюлячинском, Спасском, Лаишевском, Пестречинском, Заинском, Бугульминском, Черемшанском и Чистопольском. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Этот год не обошелся без потрав. Всего к нам поступили обращения из восьми муниципальных районов. В связи с этим организована работа комиссий по отбору проб», – рассказали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что в этом году прошло обучение агрономов по применению безопасных технологий при возделывании культур, которое «имело положительный эффект». Так, около 40 тыс. га полей с растениями, которые опыляются насекомыми, были обработаны безопасными препаратами.

Безопасные технологии в основном внедряют Арский, Актанышский, Пестречинский и Апастовские районы, отметили в пресс-службе.

«Ставим задачу – распространить положительную практику во всех муниципальных районах, после чего ситуация с гибелью пчел будет окончательно стабилизирована», – подчеркнули в Минсельхозпроде.