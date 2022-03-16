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Ру Тат
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Технологии
16 марта 2022  08:26

Роскачество предупредило о новом мошенничестве с банковскими картами

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В интернете появились фейковые сайты, на которых якобы можно проверить данные банковских карт на возможность слива. О новом виде мошенничества предупреждает Роскачество.

Ранее стало известно, что данные более 100 тыс. карт россиян попали в даркнет. В связи с этим злоумышленники предлагают пользователям Сети «проверить», не попали ли их данные на теневые форумы.

«Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — приводит ведомство слова старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко.

Он подчеркнул, что нельзя вводить данные кат на сомнительных сайтах или же диктовать при телефонном разговоре с возможным мошенником.

#роскачество #мошенниики #банковские карты
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