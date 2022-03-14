Эксперты по кибербезопаности сообщили о сливах данных российских карт в даркнете

Мошенники за трое суток выложили в сеть данные более 100 тыс. карт российских банков, которые потеряли ценность, сообщает телеканал RT со ссылкой на материал издания «Коммерсантъ».

«На рынке кардинга (мошенничество с платежными картами) наблюдается ажиотаж: за три дня в сеть были на безвозмездной основе слиты данные более 100 тыс. карт российских банков», — говорится в сообщении газеты.

Управляющий RTM Group Евгений Царев подтвердил рост числа утечек данных российских банковских клиентов.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян высказал мнение о том, что западные кардеры «сбрасывают запасы украденных российских карт», потому что их уже нельзя использовать за рубежом для покупок в интернет-магазинах с последующей перепродажей товара.

В ЦБ ранее заявили,что выпущенные карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России, несмотря на то, что эти платежные системы решили приостановить деятельность в стране. Однако предупредили, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Некоторые крупные зарубежные компании заявили о пристановлении своей деятельности на территории России.